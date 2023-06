« Lab Innova » une formation réussie et un voyage de formation en Italie cet été

La 3ème édition du projet de formation ICE Agenzia Lab Innova pour la Tunisie 2023, promu en collaboration par ITA/ICE Agence Italienne pour le commerce extérieur- Section pour la Promotion des échanges de l’Ambassade d’Italie e par ITA/ICE Agence- Bureau de Formation-Siège central de Rome, a été inaugurée le 12 juin à Tunis.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet LAB INNOVA FOR AFRICA, un programme de formation à la gestion de l’Agence ICE lancé en 2019 et mis en œuvre avec succès ces dernières années en Angola, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, au Mozambique, au Nigéria, au Rwanda, au Sénégal, l’Ouganda et la Tunisie, impliquant les années précédentes un total de 275 entreprises africaines axées sur l’agro-industrie ou les TIC selon les différents pays concernés.

40 Startups tunisiennes déjà formés

Le Lab Innova pour la Tunisie atteint cette année sa 3ème édition, après avoir formé , avec succès 40 startups tunisiennes lors des éditions précédentes. Comme les années précédentes, le format de cette édition a suivi les phases suivantes : collaboration avec le Ministère de la Technologie et des Communications, Smart Capital et l’Association Tunisienne des Startups pour la préparation de l’avis de sélection; collaboration et accompagnement dans la diffusion de l’appel à candidatures à travers des pôles technologiques locaux spécifiques, identifiés sur la base des secteurs sélectionnées de l’édition 2023 Smart Tunisian Technoparks- El Ghazala (Tunis) et Novation City (Sousse) avec un focus sur l’AgriTech et la GreenTech , Medtech, TIC, Big Data, Fintech, Blockchain, Internet of Things (IoT), Cybersécurité, Intelligence Artificielle (IA), Mobilité.

La phase de sélection a vu la candidature de 51 startups tunisiennes, parmi lesquelles les 22 participants à la phase de classe ont été sélectionnés.

La phase de classe sera suivie en automne par un voyage d’étude en Italie dans les pôles technologiques, startups et incubateurs italiens, qui se déroulera dans la région d’Emilie-Romagne et qui sera suivi ensuite par la participation habituelle de la délégation tunisienne à l’événement italien SMAU, un Salon qui, avec 50 000 visiteurs chaque année, accompagne depuis plus de 50 ans les entreprises et leurs professionnels de tout l’écosystème de l’innovation: startups, incubateurs, accélérateurs, partenaires technologiques, administrations publiques, suivant la dynamique de l’innovation.

L’Ambassadeur Fabrizio Saggio a ouvrert les travaux de l’édition 2023 le 12 juin à Tunis avec Sami Ghazali, représentant du ministère de la Technologie et des Communications et Directeur Général de l’économie numérique, de l’investissement et des statistiques et la Directrice de l’Agence ICE à Tunis Francesca Tango.

L’Ambassadeur Saggio a rappelé que l’Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie, a souligné que « le développement technologique et le secteur des TIC constituent deux domaines dans lesquels la collaboration italo-tunisienne dispose d’énormes marges de développement . Pour cette raison, le système italien vise, depuis des années, à promouvoir et soutenir le secteur de startups dans ce pays, visant à la création de synergies dans le cadre d’un soutien à 360 degrés, constamment garanti par le Gouvernement Italien. Dans cet objectif, l’Italie organisera à l’automne un forum d’affaires italo-tunisien afin de renforcer davantage la coopération économique bilatérale » (source de données ISTAT).

Un voyage de formation en Italie, à la clé cet été

La Tunisie et l’Italie partagent aujourd’hui une vision stratégique commune en matière de développement technologique et des TIC, comme clé du développement du Système Pays : l’Italie dans le cadre d’un processus d’accompagnement des startups lancé en 2012 a maintenant atteint un nombre de plus de 13 480 startups italiennes inscrites dans la section dédiée du registre des entreprises, des entreprises soutenues par un système complexe d’incitations fiscales, de prêts bonifiés, de financement participatif, de services d’internationalisation et de soutien à l’étranger: une expérience complexe et une expertise importante, que l’Italie souhaite partager avec la Tunisie en fournissant des compétences et des outils pour faire face au mieux aux défis des marchés internationaux.

En 2018, la Tunisie a lancé un projet ambitieux dédié aux Startups à travers les mesures contenues dans Startup Act, mesures inscrites dans le cadre du Plan Stratégique National pour la Tunisie numérique 2016-2021, renouvelé dans le Plan 2021-2025, visant à soutenir les startups tunisiennes, mais plus généralement à encourager les jeunes talents, la croissance économique du pays et faire de la Tunisie un véritable hub d’innovation pour tout le continent africain. Le Start Up Act a permis à la Tunisie d’atteindre en quelques années l’objectif d’environ 900 brevets de startup labellisés.

La Directrice du Bureau de l’AGENCE ICE de Tunis Francesca Tango a déclaré « .

la formation joue un rôle de plus en plus stratégique dans la vie professionnelle de chacun d’entre nous : la formation conçue par ICE AGENZIA et dédiée aux managers du secteur des startups tunisiennes vise à donner l’opportunité de créer rapidement une montée en puissance utile sur des questions d’actualité, qui se focalisent dessus le tout sur les activités de communication de son projet innovant, la préparation des pitchs, le marketing digital, l’analytique, les réseaux sociaux d’entreprise, la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle, dans le but de permettre un réseautage efficace et une mise à jour professionnelle adéquate, point de départ pour favoriser collaborations et synergies entre différentes compétences avec des entreprises locales et étrangères, autour de la recherche de solutions innovantes.

la session était bien réussie côté participation des startup et du programme proposé. Et la formation devrait continuer en ligne et les startuppeurs seront invités cet été pour un voyage et une formation en Italie, selon les organisateurs.