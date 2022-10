Le CITET et la GIZ concluent un mémorandum d’entente sur l’emprunte carbone dans les secteurs automobile et aéronautique

Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), a conclu avec l’Agence Allemande de la Coopération internationale (GIZ) un mémorandum d’entente sur l’emprunte carbone dans les secteurs automobile et aéronautique couvrant trois ans, selon la page facebook du Centre .

Ce mémorandum vise à booster la transition écologique auprès des entreprises actives dans les secteurs automobile et aéronautique en Tunisie.

La cérémonie de la signature de ce document a été présidée par la directrice générale du CITET, Kmayra Ben Jannet Mzali et le responsable du projet du GIZ « les sociétés à l’effet de l’emploi et la promotion des moyennes entreprises en Tunisie », Felix Sarrazin.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative pour la formation et l’emploi mise en oeuvre dans le cadre de la coopération entre le ministère fédéral allemand de la Coopération Economique et de Développement et le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Elle vise à intégrer les défis sociétaux et environnementaux dans les secteurs automobile et aéronautique e Tunisie.Plusieurs experts tunisiens bénéficieront des cycles de formation, prévus dans le cadre de cette initiative.