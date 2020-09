Propagation du coronavirus: La Tunisie 2e sur le monde !

Docteur Habiba Ben Romdhane, professeure universitaire dans la médecine préventive a assuré que les chiffres concernant la propagation du coronavirus en Tunisie étaient attendus. Le manque de mesures strictes pour limiter la propagation du virus est en cause et si rien ne sera fait le bilan sera encore plus lourd.

Docteur Ben Romdhane a déclaré à Mosaïque fm, que s’il y aura de mesures dissuasives, leurs résultats seront palpables dans 15 jours. Elle a insisté sur le fait que la vague est massive. Elle nécessite des mesures à la hauteur de la situation.

Elle a ajouté que les études ont assuré que la Tunisie est classée deuxième sur le plan mondial par rapport au taux de développement du virus et du nombre de personnes contaminées quotidiennement.