Proparco soutient ATL, société de leasing au service des PME tunisiennes

Un prêt de 15 millions d’euros a été signé entre Proparco (filiale de l’Agence Française de Développement) et l’Arab Tunisian Lease (ATL), avec pour objectif de soutenir les TPME tunisiennes.

La Tunisie compte plus de 80 000 PME, elles représentent plus de la moitié des emplois et 40% du PNB. Elles sont un véritable levier de l’économie tunisienne aussi bien pour la croissance, l’export, l’investissement, l’emploi que pour l’innovation. Elles rencontrent toutefois des contraintes pour financer leur activité, en particulier dans le contexte actuel aggravé par la crise covid-19.

Le « leasing », également appelé crédit-bail, s’est beaucoup développé en Tunisie depuis les années 2000. Il offre une solution de financement plébiscité par les entreprises, notamment les PME, pour leurs investissements en équipements. PROPARCO soutient cette activité en prêtant directement aux sociétés de leasing, afin d’accroître et diversifier leurs capacités à financer les investissements privés.

Avec ce prêt, Proparco démarre un partenariat avec l’ATL Leasing, un acteur historique du secteur du leasing, présent sur l’ensemble du territoire tunisien via son réseau de 11 agences.

“Nous sommes heureux de soutenirun acteur reconnu du secteur dans l’accompagnement des TPME tunisiennes, en particulier dans un contexte difficile aggravé parla crise sanitaire » a indiqué Amina Ben Abdelkarim, en charge du développement de Proparco en Tunisie.« Le leasing est un outil essentiel du financement des TPE et PME en Tunisie. Ces dernières représentent 85% des clients d’ATL. Ce projet s’inscrit pleinement dans les priorités de Proparco, et dans le cadre de l’initiative française Choose Africa » a-t-elle ajouté.

Lancée à Ouagadougoupar le Président français, l’initiative Choose Africasoutient les entrepreneurs du continent : le Groupe AFD met au service des start-up, TPE et PME l’ensemble de ses outils pour les financer et les accompagner aux différents stades de leur développement, et notamment via des partenaires locaux soutenus par le Groupe.

De son côté,Zouhaier Tamboura, directeur général d’ATL, s’est dit réjoui de la signature de cet accord de prêt, qui contribuera à remédier au manque de ressources de refinancement qui affecte le secteur du leasing tunisien, et permettra à l’ATL Leasing de réaliser une croissance de ses mises en force des financements des PME en Tunisie.



À propos de Proparco Filiale de l’Agence Française de Développement dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation… Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique.