La Protection Civile a rapporté que six personnes ont perdu la vie et 411 autres ont été blessées dans divers accidents au cours des dernières 24 heures, selon le porte-parole de la Protection Civile, le mercredi 29 mai 2024.

La même source a indiqué que les unités de la Protection Civile sont intervenues à 448 reprises : 41 interventions pour des incendies, 131 pour des opérations de secours et d’ambulance, et 264 pour des accidents non liés à la circulation.