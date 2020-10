Publication au JORT de l’arrêté relatif à l’abandon de l’emballage du ciment dans du plastique

L’arrêté conjoint entre le ministère de l’Industrie et du Commerce portant abrogation de l’arrêté autorisant l’empaquetage du ciment dans des sacs en plastique vient d’être publié au journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), annonce, mercredi le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Dans une déclaration accordée, à l’agence TAP, la ministre de l’Industrie, Saloua Sghaier a indiqué que la décision d’abroger cet arrêté avait été prise, le 2 octobre, en concertation avec le ministre du Commerce.

Sghaier a précisé que le premier arrêté (autorisant l’emballage du ciment dans du plastique), publié au JORT du 14 août 2020, avait pour finalité de permettre aux professionnels du secteur du ciment, de réduire leur coût de production de près de 12%, en substituant à l’usage du carton, les sacs en plastique, et partant d’améliorer leurs bénéfices.

» Reste que cette décision n’a pris en considération que le volet économique, alors qu’elle aurait dû tenir compte de l’ensemble des autres volets, notamment environnemental et sanitaire, d’autant plus que notre système national de recyclage n’est pas en mesure de recycler ce genre de sac en polypropylène », a fait savoir la ministre.

D’après elle, la nouvelle décision d’annulation dudit arrêté, a été prise après concertations avec toutes les parties concernées, dont les professionnels du secteur, les experts de l’environnement et les composantes de la société civile, et ce, dans le cadre d’une approche participative, qui prend en considération les différents volets d’un développement durable (économique, environnemental et de protection de la santé du citoyen).