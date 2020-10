Puissant séisme en mer Egée, 14 morts en Turquie et en Grèce

Un puissant séisme survenu vendredi dans l’est de la mer Egée a abattu des immeubles et engendré des vagues hautes qui ont submergé des îles et zones côtières, entraînant la mort de 14 personnes en Turquie et en Grèce selon un bilan provisoire.

- Publicité-

Dans la ville turque d’Izmir, proche de l’épicentre, des habitants apeurés se sont précipités dans les rues, ont rapporté des témoins, et la montée du niveau de la mer provoquée par le tremblement de terre, dont la magnitude a été estimée à 7, ont entraîné des inondations sur le littoral de la province.

L’agence turque de gestion des catastrophes (Afad) a annoncé un bilan de 12 morts, dont au moins une par noyade, et de 419 blessés.

Deux adolescents ont péri sur l’île grecque de Samos. Leurs corps ont été retrouvés près d’un mur effondré, ont rapporté les autorités grecques.

La secousse a été ressentie jusqu’à Istanbul.