Qalb Tounès affirme que ses 2 candidats à la Kasbah sont « largement plébiscités »

Le président du groupe parlementaire de Qalb Tounès, Oussama Khlifi, a affirmé, samedi, que les deux candidats de son parti à la présidence du gouvernement, Khayam Turki et Fadhel Abdelkéfi, font l’objet d’une large consultation et recueillent une vaste unanimité, selon ses dires.

Dans une déclaration à Shems fm, il a pris soin de préciser que Turki et Abdelkéfi ne sont pas les candidats du mouvement Ennahdha uniquement, mais aussi ceux du bloc de la Réforme, de Tahya Tounès, du bloc Almostakbal et de nombreux Indépendants.

Ila exprimé l’espoir que le choix du président de la République se portera sur l’un de ces deux candidats car, a-t-il dit, « ils sont les plus accomplis et capables de diriger le pays ».