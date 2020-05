Qalb Tounes condamne les menaces visant Abir Moussi

Dans un communiqué publié ce dimanche, Qalb Tounes fait part également de « sa solidarité totale » à Abir Moussi, appelant les autorités concernées à garantir sa protection et sa sécurité ainsi que celle de sa famille et à ouvrir rapidement une enquête pour dévoiler les auteurs de ces menaces et les poursuivre en justice.

Qalb Tounes insiste sur la nécessité de « moraliser la vie politique, de privilégier la logique du dialogue, de la cohabitation pacifique et du respect mutuel en tenant compte de l’intérêt national ». Il appelle toutes les parties à s’en tenir à un comportement rationnel, à éviter les provocations et à bannir les divisions tout en faisant preuve de responsabilité en cette étape de crise sanitaire, économique et sociale que traverse le pays exigeant l’unification des efforts.

Dans une vidéo publiée vendredi, la présidente du PDL a dit être la cible de menaces terroristes suite à des informations qui lui ont été communiquées par l’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, du crime organisé touchant l’intégrité du territoire.

