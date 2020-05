Quatre tentatives d’émigration clandestine déjouées

Les garde-côtes à Sfax, Nabeul, Bizerte et Tunis ont réussi, durant le weekend, à déjouer quatre tentatives de franchissement illicite des frontières maritimes et à arrêter 117 migrants africains, lit-on sur la page officielle Facebook du porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale, Houssem Jebabli.

Parmi ces migrants, 90 ont été appréhendés près des cotes de Sfax et 15 autres au niveau des cotes de Bizerte dont deux personnes recherchées et deux éléments salafistes.

Dans la zone maritime de Nabeul, les garde-côtes ont saisi une embarcation avec à son bord 5 migrants qui tentaient de franchir illicitement les frontières en direction des côtes italiennes dont 3 personnes recherchées par la justice, selon la même source.