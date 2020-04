Ramadan : Les Tunisiens sous l’emprise du Coronavirus et la psychose d’achat

Il y a tout juste sept jours, les musulmans ont accueilli le mois de Ramadan dans des conditions, particulièrement, étranges et exceptionnelles.

Ramadan rime souvent avec gourmandise et spiritualité, soirées ramadanesques et repas en famille. Mais cette année, cet événement marquant a connu des changements en raison de la crise sanitaire ayant frappé le monde.

Ramadan s’est métamorphosé et le mois saint d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui. Au sommaire, changement des habitudes de consommation, frénésie d’achat et de plus en plus de gaspillage alimentaire.

Hier, on mangeait des plats hérités de nos grands-parents, venus tout droit de la cuisine à la fois méditerranéenne et orientale … Un héritage d’une cuisine variée et savoureuse.

Aujourd’hui, à l’heure des réseaux sociaux et Internet, les sites culinaires et les chaînes Youtube inondent non seulement nos tables mais aussi la tradition familiale. ‘’Sans gluten, vegan, sans épices et sans oublier les desserts qu’on aura jamais vus ou goûtés auparavant’’… Bref, des habitudes importées des réseaux et surtout d’Instagram.

En ce mois, la dépense alimentaire explose alors que sa vocation qui est de manger peu et de penser aux plus démunis.

La conscience morale du Tunisien anesthésiée, il ne pense qu’aux quantités d’aliments achetés…une frénésie qui a suscité une psychose chez lui.

Coronavirus VS Ramadan … Consommer sans modération

Suite à la frénèsie acheteuse de plusieurs produits de consommation et de médicaments, l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC) a appelé tous les consommateurs, les femmes au foyer et les familles à ne pas prendre d’assaut les étals des magasins pour acquérir préventivement de grandes quantités de produits de consommation à cause de la propagation du coronavirus.

Au mois de mars, ce flux important a poussé plusieurs commerçants à profiter de la mauvaise conjoncture pour réaliser des revenus illicites.

L’ODC a donc appelé tous les consommateurs à faire preuve de sagesse et de lucidité dans leur approvisionnement en produits de consommation, affirmant que ces produits sont disponibles en quantités suffisantes dans les quatre coins du pays.

Irresponsables et inconscients …

Certains attendent impatiemment la fin du Ramadan en raison de la flambée des prix et l’achat excessif du pain jetés, quotidiennement en grande quantité ainsi que l’encombrement de tous les lieux… Ramadan, pour certains, est synonyme de gourmandise et non une occasion spirituelle.

On pensait que la propagation du coronavirus et les mesures de prévention prises par l’Etat auraient des impacts positifs sur le comportement des Tunisiens mais, malheureusement, le premier ennemi du monde n’a pas réussi à freiner ces habitudes irresponsables. Pire, cela a fait empirer la situation. L’absence totale de l’application des mesures de confinement total, seul moyen efficace pour lutter contre la pandémie a pris place au premier jour du Ramadan.

D’ailleurs, dans une déclaration accordée à Shems FM, le président l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC) Slim Saadallah a lancé un cri d’alarme face à l’encombrement constaté dans plusieurs marchés.

L’ODC s’est trouvée incapable d’effectuer son travail de contrôle à l’occasion du mois de Ramadan.

‘’Les prix, dans les marchés de gros et ceux de la vente en détails ont connu une hausse déraisonnable’’, a-t-il dénoncé.

Il a ainsi mis en garde contre les risques de ce relâchement constaté dans plusieurs gouvernorats. ‘’Nous risquerons de perdre tout ce que nous avons bâti au vu des scènes d’encombrement dans les marchés ‘’, a-t-il dit

Slim Saadallah a appelé, dans ce sens, les consommateurs à éviter cette frénésie irrationnelle, étant donné que les différents produits sont disponibles dans les marchés.