Rapatriement de 6 Tunisiens bloqués aux Philippines

Un vol assuré par les Philippines a décollé dimanche de l’aéroport international de Manille vers la Tunisie avec à bord 6 ressortissants tunisiens bloqués dans ce pays depuis mars dernier suite à la pandémie de Covid-19.

Ce vol spécial est assuré par les Philippines pour le rapatriement de ses ressortissants.

Selon un communiqué publié sur le site du ministère des Affaires étrangères, ce vol devait arriver ce soir à Tunis. « Il s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié étroites qui lient la Tunisie et les Philippines et a été organisé en coordination entre les autorités des deux pays et leurs ambassades respectives ».

Le ministère rappelle que deux vols ont été organisés les 15 et 21 mai dernier pour le rapatriement de Tunisiens bloqués en Malaisie, Indonésie et Thaïlande à bord d’un avion de l’Armée de l’air tunisienne pour assurer le retour des Tunisiens qui s’étaient retrouvés bloqués à l’étranger en raison de la pandémie de Covid-19.