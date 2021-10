Recevant Najla Bouden, le chef de l’Etat affirme qu’il « n’est sous la tutelle de personne »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé qu’il « n’est sous la tutelle de personne », et que « sa mission principale est de concrétiser les revendications du peuple, qu’il a exprimées, en ces jours éternels de l’histoire de la Tunisie », selon ses dires.

Recevant, lundi, au Palais de Carthage, Najla Romdhan Bouden, chargée de former le nouveau gouvernement, le président Kaïs Saïed a déclaré « la souveraineté appartient au peuple tunisien, et nous n’avons pas interféré dans les affaires d’autrui, et nous ne permettrons à personne de s’immiscer dans nos affaires. » Le chef de l’Etat a accusé des parties, sans les citer, de chercher un appui de l’étranger.

Dans une séquence vidéo postée par la présidence de la République sur « Twitter », Kaïs Saïed a assuré que « que la mise en place du cabinet gouvernemental aura bien lieu, loin de leurs visions et ambitions », sans citer les parties ou les personnes concernées par ses propos.

» La vraie responsabilité n’est aucunement de remporter un siège, mais plutôt de servir la communauté », a-t-il lancé, ajoutant : « l’étendard sera hissé très haut à la faveur d’une volonté tunisienne de fer ».

Le président de la République a appelé à continuer sur le même chemin et avec la même détermination, et à ne pas coopérer avec ceux qui ont « trahi leur patrie, pour servir les ennemis du peuple…, » selon ses expressions.

Le chef de l’Etat s’est adressé à Najla Bouden, en disant : « Je suis certain que vous ne ménagerez aucun effort pour réaliser les attentes et les aspirations du peuple, et vous réussirez… »