Référendum/ISIE: Appel aux électeurs à vérifier leur inscription avant de se diriger vers le centre de vote

L’instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE) a appelé dimanche, dans un communiqué rendu public, les électeurs résidents aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays à vérifier le centre de vote dans lequel ils sont inscrits, afin d’assurer une meilleure fluidité du processus électoral prévu les 24 et 25 juillet courant. La vérification s’effectue sur le site web httpss://touenssa.tn ou à travers le service SMS en envoyant un message contenant *195*numéro de CIN#. L’objectif est d’éviter une éventuelle perturbation pouvant entraver le bon déroulement du processus électoral dans les centres de vote, a précisé la même source. Les bureaux de vote ont ouvert leur porte à l’étranger pour accueillir les électeurs et ce les 23, 24 et 25 juillet courant du 08h du matin jusqu’au 18h, selon l’heure locale du pays où se déroule le scrutin. Le référendum est prévu en Tunisie demain lundi 25 juillet. Le nombre des inscrits sur le registre électoral est de l’ordre de 9 millions 296 mille électeurs dont 348 mille 876 sont inscrits à l’étranger.

- Publicité-