Le pessimisme ambiant des Tunisiens  à l’approche des élections législatives

À deux semaines de la première élection législative de la Tunisie depuis l’adoption de sa nouvelle constitution, les citoyens débordent d’incertitude et n’ont pas beaucoup d’espoir. Le vote est censé être l’aboutissement de la feuille de route politique controversée annoncée en décembre dernier par le président de la République Kais Saied. Toutefois, étant donné la détérioration de la situation économique du pays, la question la plus pertinente est de savoir quand celui-ci atteindra un point de basculement de l’agitation que le président ne pourra plus contenir, estime le think tank The Washington Institute..

C’est que le niveau de confiance des Tunisiens envers le président est embrumé. Le faible taux de participation au référendum constitutionnel de juillet et les déclarations critiques des principaux groupes sociaux indiquent que le soutien de Saied a diminué depuis l’été 2021, lorsque ses mesures soudaines pour geler le Parlement et limoger le chef du gouvernement ont été largement saluées. La Constitution a modifié le système politique, qui est passé d’un partage du pouvoir entre le Parlement et le président à un système dans lequel le président dispose d’un pouvoir législatif important, avec des freins et contrepoids limités.

De plus, l’agitation intérieure s’accroît en raison de la frustration suscitée par les pénuries de carburant et de nourriture, l’inflation et le chômage, ce qui entraîne des épisodes plus fréquents de troubles dans les zones appauvries. En revanche, les manifestations d’octobre organisées par les partis politiques ont mobilisé des milliers de personnes, mais n’ont pas poussé Saied à agir ni provoqué de répression. Cette disparité indique que le président peut être particulièrement sensible aux signes de » la rue » qui s’exprime.

Jusqu’à présent, cependant, la principale réponse de Saied au mécontentement a été de publier des lois draconiennes pénalisant la cybercriminalité vaguement définie et criminalisant les « fake news ». L’on s’inquiète également d’un nouveau décret potentiel visant à contraindre les organisations de la société civile en limitant leur accès aux financements étrangers. Lorsqu’un projet de loi a fait l’objet d’une fuite au début de l’année, les militants ont riposté en publiant des déclarations collectives et en demandant aux gouvernements étrangers de s’y opposer. On n’a plus entendu parler de ce projet, mais certains craignent que Saied se sente plus à l’aise pour adopter une telle loi maintenant que son gouvernement a conclu un accord avec le FMI pour un prêt de 1,9 milliard de dollars afin de soutenir l’économie défaillante.

De sombres perspectives post-électorales

Même si l’élection se déroule sans violence ni fraude généralisée, l’incertitude du public quant à la montée de l’autoritarisme persistera, prévoit le groupe de réflexion. Les conditions électorales discutées ci-dessus garantissent pratiquement que la Tunisie aura un parlement non représentatif opérant dans un environnement constitutionnel qui donne à Saied plus d’opportunités pour consolider le pouvoir. Les élections locales sont prévues pour le printemps 2023, et les électeurs seront également invités à choisir les représentants d’une nouvelle deuxième chambre parlementaire dans les six mois. Cependant, les fonctions réelles de cette chambre sont vagues, et il est peu probable que des élections supplémentaires renforcent la confiance dans le système politique après que Saied a restructuré la commission électorale nationale et trié sur le volet ses membres.

L’effondrement de l’économie sera encore plus déterminant pour le tempérament public. Le ratio dette/PIB a grimpé à 89 % (contre 47 % en 2011), et si le prêt du FMI peut faire gagner du temps aux autorités, son montant est insuffisant pour couvrir les besoins de financement du gouvernement ou empêcher que la situation ne devienne intenable. En outre, les autorités doivent encore mettre en œuvre les réformes impopulaires auxquelles le prêt est conditionné – une tâche que les gouvernements précédents n’ont pas été en mesure de mener à bien.

Les relations avec Washington

Une nouvelle détérioration des conditions économiques, politiques et sociales de la Tunisie pourrait avoir de graves répercussions sur les intérêts américains, estime The Washington Institute. La poursuite des migrations affectera l’Europe, qui a déjà dû faire face à d’importants afflux de réfugiés en provenance du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Le mécontentement socio-économique pourrait également pousser certains Tunisiens à retomber dans les bras des mouvements extrémistes, bien que les forces de sécurité soient devenues plus proactives pour mettre fin à ces activités.

En avril, le secrétaire d’État Antony Blinken a averti la Tunisie qu’elle devait « revenir sur la voie qu’elle suivait » afin de poursuivre son partenariat solide avec Washington. Un premier pas dans cette direction serait un processus de vote propre lors des prochaines élections – un processus approuvé par les observateurs internationaux et qui, au minimum, rétablirait le parlement tunisien (malgré ses défauts). Le rétablissement ou la mise en œuvre d’autres institutions démocratiques clés, telles qu’une cour constitutionnelle, seront également essentiels à la stabilité. L’administration Biden devrait préciser ces exigences lorsque Saied se rendra à Washington pour le sommet des dirigeants américains et africains à la fin du mois – s’il vient.

Une autre source d’influence est le soutien américain aux efforts largement efficaces de l’armée tunisienne en matière de contre-terrorisme et de sécurité des frontières. Cependant, cet outil doit être manié avec précaution pour s’assurer que toutes les forces de sécurité sont tenues de respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme et restent apolitiques.

Enfin, l’administration devrait continuer à trouver des moyens de soutenir le peuple tunisien, en s’appuyant sur les 60 millions de dollars d’aide rapide accordés à la mi-octobre par l’Agence américaine pour le développement international. L’un de ces mécanismes serait le contrat de 499 millions de dollars de la Millennium Challenge Corporation (MCC) visant à renforcer les secteurs de l’eau et des transports en Tunisie, qui pourrait techniquement être ratifié une fois le parlement en place. Cependant, pour que la mise en œuvre de ce contrat soit couronnée de succès, il faudrait que le gouvernement tunisien s’approprie ces améliorations et s’engage à gouverner de manière juste et à faire progresser la liberté économique. Malheureusement, le président Saied ne semble pas prêt à le faire, même avec l’incitation d’une aide américaine supplémentaire, fait remarquer le think tank.