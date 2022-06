Référendum: La presse nationale et étrangère invitée à déposer les demandes d’accrédition

La presse nationale et étrangère, qui souhaite couvrir le référendum du 25 juillet prochain, est invitée à déposer les demandes d’accréditation auprès du bureau des médias de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) invite, mercredi, les journalistes tunisiens et étrangers, les représentants des établissements médiatiques et des structures de la société civile locale et internationale à déposer une demande d’accréditation auprès du bureau d’accréditation, sis rue de Sardaigne, aux jardins du Lac, et non au siège de la direction sectorielle des élections (Tunis 2).

Le dépôt des candidatures a eu lieu, en présentiel, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, et le samedi de 8h00 à 12h00, ou par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception) à l’adresse indiquée ci-dessus.

Les formulaires des demandes d’accréditation sont soient retirés du siège central de l’ISIE (bureau d’accréditation des observateurs, journalistes et invités), soient téléchargés à travers le site web de l’ISIE.