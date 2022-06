Référendum : Le temps est, pour l’instant, l’ennemi  numéro un de Saied

Accrocs et écueils se liguent contre la campagne référendaire du président de la République, Kais Saied, ardemment décidé à faire passer sa nouvelle République et son acte fondateur, l’héritière de la bientôt défunte Constitution de 2014. Une campagne qui « semble s’essouffler dans un contexte de critiques internationales, d’apathie et d’opposition des électeurs », affirme The National.

Nombreux sont les invités à l’élaboration de la prochaine Loi fondamentale qui se sont décommandés. Toutefois, les absents les plus notables sont le puissant syndicat UGTT et les principaux partis, dont Ennahdha, que le président Kais Saied a déclarés indésirables. Mais de nombreux autres partis ont activement boycotté le processus, y compris les partis centristes et de gauche traditionnellement opposés au parti islamiste.

Alors qu’il a fallu trois ans de débats houleux pour aboutir à la constitution de 2014, il a été fixé au comité consultatif désigné par le chef de l’Etat la date limite du 20 juin pour parvenir à une première version de la nouvelle constitution et à une édition finale pour le 30 juin.

Selon l’analyste politique Amine Snoussi, « le véritable ennemi de Saied semble être le temps lui-même », qui s’écoule rapidement. « Ce qui est supposé nous rassurer, c’est que dans 50 jours, nous sommes censés voter sur une constitution qui n’est pas encore écrite. Comment pouvons-nous essayer de prendre cela au sérieux ? »

L’enseignante de sciences politiques et de droit à l’Université sud-méditerranéenne (MSB) Eya Jrad, citée par The National, pense que le timing de Saied est en décalage avec les besoins réels de la population en ce moment. « Avec l’inflation et les grèves dans différents secteurs, les familles sont privées d’eau et il fait incroyablement chaud et il [le président Saied] nous demande de nous préoccuper de la rédaction d’une nouvelle constitution « , a-t- elle avancé.

Le parti Echaab, qui soutient Saied depuis le 25 juillet, a déclaré que la modification des fondements de la constitution pourrait être une rupture de l’accord et craint que la suppression de « sa religion est l’islam » ne soit une grave provocation pour les ardents partisans de l’islam politique et un cadeau pour Ennahdha.

Echaab se demande s’il faut continuer à participer au processus. Son porte-parole, Oussema Aouidit, a déclaré à Al-Monitor qu’Echaab était plus préoccupé par la définition d’un système présidentiel modéré, avec une séparation des pouvoirs bien définie et des garanties pour les droits et libertés individuels par l’État. Mais le parti se demande si ces idées seront éliminées de toute nouvelle constitution .

Saied ne serait pas sûr de son pouvoir !

L’atmosphère de tension sociale et politique s’est progressivement resserrée en Tunisie depuis septembre dernier, lorsque Saied a consolidé le pouvoir exécutif et choisi de gouverner par décret présidentiel, avec des débordements télévisés et des purges généralisées.

Le 30 mai, Saied s’est emporté contre les critiques formulées par la Commission de Venise, qui s’est récemment rendue en Tunisie, à l’encontre des changements constitutionnels et du référendum qu’il propose. Cette critique, rapportée par Reuters, stipule qu' »il est irréaliste d’organiser un référendum crédible en l’absence de règles claires et préétablies » et que des élections législatives devraient avoir lieu avant tout référendum.

Saied a déclaré : « Si nécessaire, nous devons mettre fin à notre adhésion à la Commission de Venise. Ils sont persona non grata en Tunisie », ajoutant : « L’ingérence flagrante est inacceptable. »

La Tunisie a été membre de la Commission de Venise, qui est un comité d’experts juridiques et constitutionnels qui font périodiquement rapport sur les structures démocratiques des États membres.

L’auteur politique Amine Snoussi voit dans ce dernier débordement le signe d’un dirigeant qui n’est pas sûr de son pouvoir. « Ce qui fait peur, c’est que cela l’a fait exploser au milieu de la nuit et parler en direct à la télévision. C’est le niveau de paranoïa dans lequel il se trouve », a-t-il dit.

Il ajoute que cet exemple donne un aperçu de la perception que Saied a de lui-même. « Il dirige et il a tous les pouvoirs dans le pays, mais il parle encore comme s’il ne pouvait rien faire. Il parle encore des forces obscures qui ne le laissent pas faire ce qu’il veut, mais il n’a pas vraiment d’opposition. »

Lassitude électorale

Alors que des lignes de fracture apparaissent dans le débat autour de la constitution, Saied continue de bénéficier d’une opposition fatiguée et fracturée. Jrad dit qu’elle ne cesse d’entendre « de la part de militants autrefois féroces, « je suis fatigué ». Les gens sont littéralement fatigués. Ils ne peuvent plus en parler. … Compte tenu de l’atmosphère générale de lassitude électorale, je m’attends à un très faible taux de participation ».

Elle voit cependant de l’espoir dans la grève des juges en protestation contre les 57 licenciés le 3 juin. « Les juges et les avocats sont très puissants en nombre et en influence, alors quand ils se réunissent, c’est quelque chose de sérieux. » Les associations de juges ont déclaré une autre semaine de grève.

Le comité consultatif et Saied ont encore peu de temps pour délibérer sur la nouvelle constitution, mais malgré les gestes autoritaires du président, la première version semble être une version édulcorée de celle de 2014 penchant vers ce qu’Echaab décrit comme un régime présidentiel mou plutôt que la réforme radicale que Saied avait promise. Mais beaucoup de choses peuvent changer d’ici la date limite du 30 juin pour le projet final, conclut The National.