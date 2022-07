Référendum: Washington insiste sur «la séparation des pouvoirs et une loi électorale inclusive et transparente»

Réagissant au référendum sur la nouvelle Constitution en Tunisie, le porte-parole du Département d’Etat américain Ned Price, a déclaré que cette consultation a été marquée par un faible taux de participation, faisant remarquer qu’un « large éventail de la société civile, des médias et des partis politiques tunisiens ont exprimé de profondes inquiétudes concernant le référendum ».

Price a ajouté que « nous relevons, en particulier, les inquiétudes partagées par de nombreux Tunisiens concernant l’absence d’un processus inclusif et transparent et le peu de place accordée à un véritable dialogue public lors de l’élaboration de la nouvelle constitution. Nous notons également les préoccupations concernant l’affaiblissement des freins et contrepoids dans la nouvelle constitution, ce qui pourrait compromettre la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales »

« Les élections législatives étant prévues pour la fin de l’année, nous continuons à souligner l’importance du respect de la séparation des pouvoirs et d’une loi électorale inclusive et transparente permettant une large participation à ces élections », a souligné le porte-parole du Département d’Etat.