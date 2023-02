Washington réagit aux 11,4 % des dernières législatives

Les États-Unis ont appelé, hier mercredi 1er février 2023, la Tunisie à faire preuve d’une plus grande inclusion démocratique après que seulement 11,4 % des électeurs ont participé au second tour des élections législatives, selon l’AFP. « Le faible taux de participation reflète la nécessité impérieuse pour le gouvernement de s’engager dans une voie plus inclusive à l’avenir », a déclaré à la presse le porte-parole du Département d’Etat américain, Vedant Patel. Mais il a ajouté que les élections représentaient « une autre étape dans le processus important et essentiel de rétablissement des contrôles et des équilibres démocratiques du pays ».

Le vote à deux tours qui s’est terminé dimanche a vu la participation la plus faible depuis la révolution de 2011 qui a renversé le président Zine El Abidine Ben Ali et déclenché les soulèvements du Printemps arabe. Seuls 895 002 des plus de 7,8 millions d’électeurs inscrits se sont rendus aux urnes dimanche, a déclaré lundi aux journalistes à Tunis le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, augmentant ce chiffre d’un dixième de pour cent par rapport au taux de participation de 11,3 % initialement annoncé. Bouasker a précisé que 67,6 % des votants étaient des hommes.

En juillet 2021, le président tunisien Kais Saïed a gelé le corps législatif, limogé le gouvernement et s’est emparé de pouvoirs très étendus, des mesures qui ont été initialement saluées par certains Tunisiens fatigués des partis politiques souvent considérés comme corrompus et inefficaces.

Mardi, Saïed a fait prêter serment aux nouveaux ministres de l’Education et de l’Agriculture, des postes politiquement sensibles dans le pays. Saïed a défendu son bilan et décrit le faible taux de participation comme un signe de mécontentement à l’égard du Parlement.