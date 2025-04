Refus de libération de Taïeb Rached et report de son procès

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a décidé de refuser la libération de Taïeb Rached, l’ancien président de la Cour de cassation, et de reporter son procès au mois de mai prochain, selon mosaique fm.

Auparavant, la chambre d’accusation n°10 près la Cour d’appel de Tunis avait ordonné l’incarcération de Taïeb Rached, ainsi que d’autres suspects, et leur renvoi devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis pour faire face à des accusations de corruption, de trafic d’influence, de falsification de documents et de détention et utilisation de faux.