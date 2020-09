Régions-covid19: Découverte de nouvelles personnes contaminées

Plusieurs cas de contamination au covid-19 ont été enregistrés, mardi, dans différentes régions suite aux analyses effectuées ces derniers jours.

Au gouvernorat de Gabès, les analyses effectuées sur un homme âgé de 92 ans habitant à El Hamma, décédé il y a deux jours, ont confirmé sa contamination au covid-19, a indiqué, mardi, la chargée des programmes sanitaires à la direction régionale de santé de Gabès Souad Yahaoui.

Le nombre des décès liés au covid-19 s’élève à 10 personnes, a souligné la même source à l’agence TAP, précisant que tous ces cas sont originaires d’El Hamma et El Hamma-ouest.

Par ailleurs, les résultats des prélèvements effectués lundi 31 août ont révélé 41 nouvelles contaminations au covid-19.

Les nouveaux cas sont répartis comme suit : 26 cas à El Hamma et El Hamma Ouest, 7 cas à Mareth dont 6 travaillent à l’hôpital local,

3 cas à Gabès Sud, 2 cas à Matmata et un cas dans chacune des délégations de Gabès-sud, Gabès ville et Ghannouch.

Au gouvernorat de Médenine, 5 nouveaux cas de contamination locale ont été détectés.

Au gouvernorat de Sfax, 7 nouveaux cas positifs ont été recensés soit 6 locaux et un importé. Parmi ces cas, 5 ont été découverts dans la délégation d’Agareb, a précisé le directeur régional de la santé à Sfax Jawher Mokni.

Au gouvernorat de Manouba, deux nouvelles contaminations ont été enregistrées, mardi, portant le nombre actuel de personnes contaminées dans la région à 9 dont 7 cas locaux et 2 importés. Les deux nouveaux cas détectés concernent une femme médecin travaillant dans un hôpital de la capitale et un ouvrier dans une usine industrielle à Ben Arous.

Au gouvernorat de Gafsa, la direction régionale de la santé a annoncé, mardi, la découverte de deux nouveaux cas de contamination locale au covid-19 au sein des membres d’une même famille à El Ksar. Le nombre des porteurs du virus dans le gouvernorat passe actuellement à 8 dont 5 cas locaux et 3 importés.

Au gouvernorat du Kef, 8 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés mardi.

Au gouvernorat de Sidi Bouzid, deux nouvelles contaminations ont été recensées dans la délégation de Sabala. Ainsi le nombre total des contaminés est passé à 16 cas dans cette délégation et à 22 à l’échelle du gouvernorat.

Au gouvernorat de Siliana, dix nouveaux cas de contamination au covid-19 ont été découverts dans la localité d’El Khalsa relevant de la délégation Siliana-nord (Gouvernorat de Siliana). Dans ce contexte, le gouverneur de Siliana Abderrazek Dekhil a annoncé des mesures préventives pour limiter la propagation du virus dans la localité d’El Khalsa à l’instar de l’interdiction des cérémonies de mariage.

Les dix nouveaux cas enregistrés à El Khalsa font tous partie de l’entourage de la fille contaminée âgée de 21 ans qui était en stage dans un bureau de poste à Makther, a précisé la même source à l’agence TAP.

Au gouvernorat de Bizerte, un nouveau cas de contamination locale a été détecté à El Alia d’où le nombre de personnes qui portent le virus est passé à 12 dans la région.