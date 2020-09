Régions-Covid19 : Le nombre de décès et de contaminés sur une courbe ascendante

Le nombre de décès et de contaminés au covid-19 est sur une courbe ascendante après l’enregistrement, dimanche et lundi, de nouveaux décès et cas de contamination dans différentes régions du pays.

Au gouvernorat de Ben Arous, un sixième décès du coronavirus a été enregistré, lundi, dans la région.

Au gouvernorat de Sousse, la région a connu, en moins de 24h, trois décès liés au covid19 portant à 12 le nombre de morts dans la région. Les nouveaux décès sont un jeune (16 ans) originaire d’Akouda, un homme (65 ans) originaire de M’saken et une femme (90 ans) originaire de Messadine.

Par ailleurs, le nombre de contamination s’est élevé au gouvernorat de Sousse à 635 après la découverte lundi de 69 nouveaux cas dont trois parmi les agents de la santé, a indiqué à l’agence TAP la chargée de communication à la direction régionale de la santé, Hafsia Ladhari.

Au gouvernorat de Sidi Bouzid, le nombre des contaminations a atteint 90 cas dont 5 découverts, lundi, a indiqué le directeur régional de la santé Mohamed Zaher Ahmadi.

Egalement, deux décès, une femme (63 ans) et un homme (90 ans), ont été enregistrés, dimanche, à Sidi Bouzid, a souligné la même source à l’Agence TAP.

Au gouvernorat de Kébili, un nouveau cas de contamination a été détecté, dimanche, portant à 106 le nombre actuel de patients covid19 dans la région.

Au gouvernorat du Kef, 4 nouvelles contaminations ont été recensées, dimanche, portant à 194 le nombre actuel des personnes contaminées dans la région. Parmi ces patients, 177 originaires du Kef, 7 du Sers et 4 de Kalaat Senan, selon un bilan actualisé de la situation épidémiologique publié lundi par la direction régionale de la santé au Kef.

Au gouvernorat de Tataouine, 9 nouveaux cas covid19 ont été découverts dont un homme décédé dimanche dans l’hôpital régional, a souligné à l’agence TAP le directeur régional de la santé Taieb Chalouf. Parmi ces contaminés, sept cas ont été détectés à Ghomrassen portant à 30 cas le nombre de patients covid19 dans cette délégation.

Au gouvernorat de Gabès, treize cas positifs ont été recensés, dimanche, suite aux analyses effectuées sur 153 personnes dans la région, selon Souad Yahyaoui, responsable à la direction régionale de la santé de Gabès. Parmi ces cas, 6 détectés à Gabès-Sud, 5 à Gabès-Ville et 1 cas respectivement à El Hamma et à El Hamma-Ouest. Ainsi, le nombre total des patients atteints par le coronavirus est porté à 996 personnes au gouvernorat de Gabès dont deux cas importés et 269 se sont rétablis de l’infection.