Régions: Nouveaux décès et nouvelles contaminations enregistrées

De nouveaux cas de décès et de contamination ont été enregistrés, vendredi, dans les différentes régions.

Au gouvernorat de Ben Arous, deux quinquagénères, une femme et un homme, atteints du covid-19 sont décédés, vendredi, de suite à la détérioration brusque de leur santé.

Au gouvernorat de l’Ariana, un nouveau décès au coronavirus a été enregistré, vendredi, portant le nombre total des décès à 4 dans la région, depuis l’ouverture des frontières.

Agé de 58 ans et originaire de Cité Ettadhamen, le défunt qui résidait à l’hôpital Abderrahmane Mami, était sous assistance respiratoire, précise le directeur régional de santé, Abdellatif Jamai.

Selon la même source, 9 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans la région portant le nombre total à 268 cas.

Au gouvernorat de Béja, 2 nouveaux cas de contamination ont été détectés et 12 personnes d’origine africaine ont été soumis au confinement obligatoire après leur interception par les unités sécuritaires, indique le directeur de la santé préventive Néji Atwani.

Selon la même source, les 12 africains tentaient d’entrer illégalement au gouvernorat.

Au gouvernorat de Gabès, 16 nouvelles contaminations ont été enregistrées, affirme, vendredi, à l’agence TAP, la chargée de la communication au sein de la direction régionale de la santé, Souad Yahyaoui.

Selon la même source, le nombre total des contaminés a atteint les 966 cas dont 800 cas à El Hamma et El Hamma-Ouest.

Au gouvernorat de Kébili, 14 nouveaux cas ont été détectés portant le nombre des patients covid, depuis l’ouverture des frontières le 27 juin 2020, à 81 cas dont 72 cas portent encore le virus, 8 cas de guérison et un décès.

Par ailleurs, le Centre Régional de Contrôle des Impôts de Kébili a été fermé provisoirement, vendredi, suite à la contamination de l’un de ses agents.

Au gouvernorat de Médenine, 14 nouvelles contaminations ont été détectées dans l’île de Djerba dont 12 cas locaux et 2 importés, déclare, vendredi, à l’agence TAP, le sous-directeur de la santé de base, Zayed El Anz.

Au gouvernorat de Siliana, 6 nouvelles contaminations et 5 cas de guérison ont été enregistrés, vendredi, affirme le sous-directeur de la santé de base Imed Sgheir à l’agence TAP.

Au gouvernorat de La Manouba, 8 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés portant le nombre des porteurs du virus à 57 cas.

Au gouvernorat du Kef, 4 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés portant le nombre total des contaminés à 286 cas.