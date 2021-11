Rejet en première instance du congrès non électif de l’UGTT

Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé jeudi son verdict rejetant la décision émise par le conseil national de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), tenu les 24,25 et 26 août 2020 appelant à la tenue d’un congrès extraordinaire non électif, a déclaré à la TAP Hfayedh Hfayedh, secrétaire général adjoint chargé des affaires juridiques de la centrale syndicale. La même source a précisé que ce verdict n’aura aucun impact sur le travail des structures de l’Union visant la tenue de son congrès le 25 février prochain. Le verdict prononcé ce jeudi en première instance est susceptible de recours et il n’aura aucun effet sur les décisions des structures de l’UGTT, a noté Hfayedh. La centrale syndicale respecte les décisions de l’appareil judicaire, a encore dit la même source, rappelant que l’équipe de défense lancera les mesures judiciaires nécessaires pour assurer un suivi du procès dans les délais. Lors de son congrès extraordinaire en mois de juillet 2020, l’union a adopté l’amendement de l’article 20 du statut de l’union selon lequel les membres du bureau exécutif national auront le droit de présenter leur candidature pour plus de deux sessions consécutives.

