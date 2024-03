Remise à Tunis des prix de la compétition régionale Huawei ICT 2023-2024

La cérémonie de remise des prix « Huawei ICT Competition 2023-2024 Northern Africa Regional Final », a été organisée vendredi 8 mars à Tunis. La compétition a rassemblé 30 équipes représentant 9 pays de la région Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale). La Tunisie qui accueille la première version en présentiel de l’événement, a été représentée par 12 étudiants répartis en 4 équipes participant à 3 catégories du Cloud Track, du Computing Track et du Network Track

Les différentes catégories de prix ont été décernées aux pays suivants : Maroc, Tunisie, Cameroun, Éthiopie, Sénégal, ainsi que le Grand Prix pour l’Égypte et l’Algérie. L’ensemble des étudiants gagnants auront la chance de participer à la phase finale qui se déroulera en Chine en 2024 où plus de 20 000 étudiants issus de 500 universités participeront.

Lors de son discours d’ouverture, le ministre tunisien des Tics a exprimé sa reconnaissance envers les initiateurs du développement des capacités des étudiants et à leur fournir les compétences nécessaires. Ces actions ont pour objectif d’améliorer leur niveau d’expertise dans divers domaines des technologies de la communication et des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, la technologie 5G, le cloud computing, la block-Chain, et autres. Ces avancées contribuent à préparer une nouvelle génération capable de participer activement à la construction du futur numérique de la Tunisie et à stimuler le développement de notre pays. Dans le même contexte, il a mis en lumière l’engagement continu du Ministère à mettre en place des programmes nationaux pour favoriser le développement des talents, la qualification des compétences, et leur valorisation afin de combler le fossé entre les exigences du marché du travail et l’éducation.

Pour sa part, Adnane Ben Halima, a déclaré : « Nous avons à ce jour pu former plus de 80 000 étudiants sur des sujets divers comme l’Intelligence Artificielle, la 5G, les Big Data, le Cloud computing, la Cybersécurité etc ». Et d’ajouter, « Nous essayons de partager notre expérience acquise à travers le monde entier et nous contribuons pro-activement à l’évolution de la réglementation permettant d’encadrer la croissance de ce secteur clé avec nos partenaires locaux et régionaux. Cependant, il y a un prérequis fondamental pour cette transformation numérique, qui est le développement du capital humain sans lequel nous ne pourrions jamais aller de l’avant ni parler de création d’écosystèmes locaux. C’est dans ce cadre que nous faisons de notre mieux pour partager notre savoir technologique et nous essayons d’accompagner les jeunes de tous les pays dans lesquels nous opérons pour contribuer à bâtir et perfectionner ce capital humain ». Lancé en 2016, le concours Huwei ICT s’est imposé comme l’un des événements de référence du secteur des TIC. Il constitue une plateforme essentielle pour aider à former les jeunes étudiants, afin d’en faire les futurs leaders du domaine des TIC.