TIF 2019 bien parti pour dépasser la précédente édition

“Tunisia Investement Forum” (TIF 2019), organisé par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), se déroule les 20 et 21 juin 2019 à l’hôtel Laico de Tunis, en présence de près de 1200 participants dont environ 400 hommes d’affaires et représentants d’entreprises étrangères, selon des données du ministère du Développement. Les réunions de préparation du TIF 2019 ont démarré jeudi, les travaux de cet évènement devant être ouverts officiellement cet après-midi en présence de responsables du gouvernement et représentants de plusieurs institutions régionales et financières. Cette année, l’événement a pour thème “Investir en Tunisie, l’opportunité à venir”. L’objectif de cette édition est de mettre en valeur les efforts fournis par la Tunisie en vue de renforcer son positionnement ainsi que les opportunités d’investissement dans les secteurs à fort potentiel et ce via un ‘mapping’ des atouts comparatifs avantageux

Plusieurs invités de haut rang animeront les débats durant les deux jours du forum; parmi les personnalités et décideurs annoncés il y a le vice-président de Huawei, Mark Xue, le directeur des relations extérieures de Vodafone, Philippe Vogeleer, le directeur de la stratégie publique de Bolt Global, Dominick Moxon-Tritsch et le vice-président de Yazaki, Jeroen Deen.

Les objectifs de l’édition de 2019 sont l’ancrage de l’idée que la Tunisie est actuellement un site d’accueil compétitif, fiable et viable, la conclusion d’un certain nombre de partenariats et l’intensification de la synergie entre les acteurs impliqués dans la sphère de l’investissement pour une meilleure relance économique et structurelle.

Selon les organisateurs, le forum aura pour la première fois recours à l’expertise d’un cabinet de renommée internationale. Il y aura également des tables rondes pour traiter les secteurs importants. Les travaux du forum seront enregistrés dans un livre blanc en guise de conclusion et future feuille de route.

Le TIF comprendra également le “Tunisia 2019 Awards Ceremony”, où les meilleures compagnies étrangères installées en Tunisie seront récompensées pour leur contribution positive et leur engagement dans l’économie du pays.