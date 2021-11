Rencontre virtuelle entre des entreprises tunisiennes et des compétences de la diaspora d’Allemagne

-Une sélection d’entreprises basées en Tunisie a rencontré des personnes hautement qualifiées issues de la diaspora tunisienne d’Allemagne, lors du salon virtuel “Tunisian

Diaspora meets local firms” qui s’est tenu le 11 novembre 2021, a fait savoir vendredi, l’AHK Tunisie.

Cette plateforme de partage et d’échange en ligne a réuni 26 organisations exposantes représentant la plupart des secteurs économiques et institutionnels, d’une part, et 133 visiteurs venant de 4 pays (Tunisie, Allemagne, France et Italie).

Suivant une logique de partenariat win-win (gagnant-gagnant), le salon a permis, lors des entretiens, aux visiteurs demandeurs d’emploi d’acquérir une visibilité sur les opportunités actuelles de

recrutement en Tunisie pendant que les entreprises ont eu accès, directement, à un vivier de

talents à la triple compétence : expertise technique, maitrise linguistique et aisance

interculturelle et ont pu leur proposer un emploi.

En marge du salon, une série de panels virtuels ont contribué à l’échange d’idées sur

différentes thématiques, telles que le marché de l’emploi tunisien et le potentiel qu’il renferme

pour les expert(e)s formé(e)s en Allemagne, les opportunités et les freins à la création

d’entreprise perçus par la diaspora.

Ont également été présentés les dispositifs du programme PMD en faveur de la diaspora et des entreprises locales ainsi que le récit par des représentants de la diaspora de leur success stories respectives en rapport avec leur engagement urbi et orbi pour la Tunisie.

Cette rencontre a été organisée conjointement par l’AHK Tunisie et le programme « Migration et Diaspora » (PMD) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en Tunisie, mis en œuvre pour le compte du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).