Renforcer la coopération entre la Tunisie et les organisations du système des Nations Unies

Le Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie, Arnaud Peral, a proposé, lors d’un entretien qu’il a eu, récemment à Tunis, avec le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhiab, d’organiser la deuxième réunion régionale de haut niveau sur l’apprentissage, la qualification et la transition des jeunes vers le travail décent » en juin 2024 en Tunisie.

Cette deuxième réunion régionale regroupera des représentants de 20 pays arabes, 250 participants et 10 ministres de l’emploi et de la formation professionnelle, lit-on dans un communiqué publié, hier samedi, sur la page officielle Facebook du ministère de l’emploi.

La deuxième réunion régionale vise à échanger les expertises et à prendre connaissance des expériences tunisiennes dans les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi, des dispositifs de deuxième chance, de la transition numérique et des compétences vertes.

Le Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie a exprimé la disposition de soutenir les efforts du ministère dans la définition des objectifs stratégiques à moyen et long terme et de fournir l’appui nécessaire pour aider le gouvernement tunisien à atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs escomptés dans les domaines de l’emploi des jeunes et de la garantie de l’emploi décent.

De son côté, Lotfi Dhiab a souligné la nécessité d’optimiser davantage la gestion des projets de coopération internationale, se félicitant du niveau de la coopération entre la Tunisie et l’organisation des Nations Unies.

Il a ajouté que le ministère travaille, en collaboration avec l’Organisation internationale du travail, pour revoir la stratégie nationale de l’emploi afin qu’elle réponde à l’orientation de la Tunisie à l’horizon 2035 et au programme de grandes réformes.

Par ailleurs, l’entretien Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie avec le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a porté sur les relations de coopération et de partenariat entre le département de l’emploi et de la Formation professionnelle et les organisations du système des Nations Unies dans le domaine de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’entrepreneuriat.