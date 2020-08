Rentrée scolaire : L’OTEF souligne son attachement au maintien de la date du 15 septembre prochain

L’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) a souligné la nécessité de maintenir la date du 15 septembre prochain pour la rentrée scolaire 2020-2021 tout en veillant à garantir toutes les conditions de sécurité pour lutter contre la propagation du coronavirus en milieu scolaire et ce, dans le cadre d’une approche participative entre l’Etat, les composantes de la société civile et les parents.

Dans un communiqué publié à l’issue de la tenue, dimanche, de sa commission administrative, l’organisation a appelé à l’élaboration d’une politique éducative visionnaire et durable dans le cadre du processus de réforme tout en impliquant tous les intervenants dans le secteur.

Selon l’OTEF, la réforme doit être basée sur une nouvelle perception du rôle de l’école et en harmonie avec les objectifs de développement durable dont notamment le 4ème objectif (Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie).