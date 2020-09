Réouverture de l’aéroport Tozeur-Nefta

Les vols au départ et à destination de l’aéroport Tozeur-Nefta ont repris après une période de suspension de quelques mois pour des travaux de réhabilitation de l’infrastructure de l’aéroport.

« Le trafic aérien au niveau de l’aéroport Tozeur-Nefta est assuré jusqu’à la saison du printemps prochain, en attendant le parachèvement du reste des travaux programmés et qui seront réalisés sur des étapes, a affirmé à l’agence TAP, le commandant de l’aéroport.

Selon la même source, ces travaux portent sur le réaménagement et l’amélioration de l’infrastructure de base de l’aéroport dont la réhabilitation de l’aérodrome et de l’aérogare avec un cout de 29,5 millions de dinars et la rénovation du système d’éclairage et de balisage aérien moyennant une enveloppe de 4 millions de dinars.