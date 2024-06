Réouverture, demain, du point de passage de Ras Jedir

Le poste frontalier de Ras Jedir au gouvernorat de Médenine, rouvrira, demain lundi 24 juin 2024, rapporte Mosaïque fm.

Il est à rappeler qu’une réunion entre le ministre de l’intérieur, Khaled Nouri et son homologue libyen, Imad Trabelsi, a abouti à la signature d’un protocole d’accord entre les deux parties, qui comprend l’ouverture des quatre portes communes du point de passage de Ras Jedir, pour l’entrée des citoyens tunisiens et libyens, la résolution de la question des noms similaires, l’engagement d’ouvrir six centres pour l’enregistrement électronique des voitures des citoyens libyens, la non-imposition de frais ou d’amendes non convenus, le contrôle du point de passage et l’absence de toute manifestation armée.

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement d’Union nationale libyen a annoncé, mercredi dernier, le report du retour en activité du poste frontalier au lundi 24 juin 2024, afin de finaliser certaines procédures nécessaires à sa réouverture complète.