Réouverture des Musées jeudi avec des procédures sanitaires à respecter

Les musées de Tunisie rouvrent aux visiteurs, jeudi 4 juin 2020, après près de trois mois de fermeture suite aux décisions de confinement général dans le pays par précaution du Covid-19.

L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (amvppc) informe que les sites archéologiques, monuments historiques et musées seront ouverts à compter du 4 juin de 9h30 à 14h30 durant la période de confinement orienté.

Elle a publié une copie du guide des procédures sanitaires de prévention contre le covid 19 destiné aux sites archéologiques, monuments historiques et musées qui est publié par l’institut de Santé et de sécurité du travail.

Ce guide fixe les mesures sanitaire à respecter pour la réouverture sachant que qu’elles devront être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

Le nombre de visiteurs autorisés est de 50 % de la capacité habituelle de chaque institution.

Les visiteurs sont appelés à se conformer strictement aux procédures sanitaires de base préconisées en cette période dont le port du masque de protection qui est obligatoire. Tout visiteur sans masque serait interdit interdit de rentrer.

Chaque visiteur doit porter le masque avant l’entrée à l’espace avec interdiction de le toucher une fois porté. Il doit aussi se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique.

Il est obligatoire de respecter la distanciation sociale dans la file d’attente pour l’acquisition du ticket d’entrée et pendant la visite. Une distance d’au moins 1 mètre est à maintenir entre les visiteurs qui auront à suivre le circuit d’entrée préétabli sur les lieux.

Il sera interdit aux visiteurs de toucher les vitrines d’exposition et les pièces archéologiques exposées.