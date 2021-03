Report de la journée nationale de la colère des douaniers

« La journée de la colère nationale des douaniers », dont l’organisation était programmée pour le 5 mars 2021 par le Syndicat unifié des agents de la douane tunisienne, vient d’être reportée par le Syndicat.

La meme source a annoncé, dans un communiqué publié, jeudi, qu’il observera, plutôt des sit-in à partir de jeudi 4 mars, jusqu’au 10 mars 2021, tout en assurant la continuité du travail, mais sans lever les contraventions et en se contentant du travail sécuritaire. Le syndicat avait annoncé, le 24 février 2021, l’organisation d’une journée nationale de la colère, pour protester contre « le mépris dont fait preuve le gouvernement à l’égard des revendications de ce corps ». Le Syndicat a décidé de poursuivre le sit-in ouvert dans la salle des réunions au siège du ministère des Finances et d’observer les sit-in dans tous les lieux de travail aux directions, bureaux régionaux, ports et aéroports et les postes frontaliers. Les douaniers réclament la rectification du cursus professionnel sur la base du décret 33-36 de 2014, l’ajustement de la prime du risque et des heures supplémentaires et l’octroi d’une promotion supplémentaire aux participants à la « bataille de Ben Guerdane ». Il s’agit, également, d’accélérer la promulgation des décrets gouvernementaux, dont le premier fixera la retraite au maximum de 57 ans et la bonification des diplômes techniques et scientifiques. Le président du bureau exécutif Habib Hbibi avait déclaré, lors du sit-in ouvert lancé le 9 février, que le corps de la douane a mobilisé au profit de l’Etat 840 milliards de dinars durant le mois de décembre 2020, évaluant à 40 % les ressources du trésor public assuré par ce corps.