Report du procès de l’attaque terroriste de Ben Guerdane

Le procès de l’attaque terroriste de Ben Guerdane (Médenine) a été reporté au 14 juillet prochain, a indiqué mardi le directeur du bureau d’information et de communication, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis Mohsen Dali.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a affirmé que 5 demande de libération des personnes accusées dans cette affaire ont été présentées. Deux d’entre elles ont été acceptées et trois rejetées.

Il a ajouté que 47 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête sur cette affaire prise en charge par la chambre criminelle chargée des affaires terroristes relevant du tribunal de première instance de Tunis.

Pour rappel, la caserne militaire et les districts de la sécurité et de la garde nationale de la ville de Ben Guerdane ont été la cible d’une attaque terroriste le 7 mars 2016 qui a fait 18 victimes dans les rangs des sécuritaires, militaires et civils.

Les unités sécuritaires ont réussi, lors de l’agression, à neutraliser 36 terroristes et à en arrêter 7 autres.