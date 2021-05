Reprise des vols charter touristiques en Tunisie

La Tunisie a annoncé vendredi que les premiers avions charters de vacances depuis l’été dernier avaient commencé à revenir dans le pays, malgré les restrictions sévères imposées pour endiguer la recrudescence des cas de coronavirus.

- Publicité-

« Nous avons voulu envoyer un message positif, pour montrer que nous sommes prêts à recevoir des touristes », a déclaré à l’AFP le directeur de l’Office national du tourisme tunisien, Moez Belhassine.

Il a précisé que les touristes doivent suivre des règles sanitaires strictes, notamment fournir un test négatif à leur arrivée et ne quitter leur hôtel qu’en groupe.

Les voyageurs arrivant à partir de lundi devront rester en quarantaine dans les hôtels pendant cinq à sept jours, a annoncé mercredi le gouvernement.

La Tunisie a enregistré plus de 307 000 cas de coronavirus et plus de 10 600 décès.

Les hôpitaux peinent à faire face à la récente flambée d’infections, les écoles sont fermées depuis la mi-avril et un couvre-feu est en vigueur de 22h00 à 5h00, avec une interdiction de circulation des véhicules à partir de 19h00.

Le tourisme en Tunisie a rebondi à plus de 9,5 millions de visiteurs en 2019. Mais l’année dernière, le nombre d’arrivées a chuté de 80 pour cent et les recettes touristiques de 64 pour cent, a déclaré Belhassine.

Le tourisme représentait environ 14 % du PIB de la Tunisie avant la pandémie de Covid-19.