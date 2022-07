Saied ordonne d’assurer les vols aériens en temps et en heure

Le président de la République, Kais Saied, a reçu mercredi 6 juillet 2022, au palais de Carthage, le ministre du Transport, Rabie Majidi,et le PDG de Tunisair, Khaled Chelly.

Le chef de l’État a souligné la nécessité d’assurer les vols à temps, d’offrir des conditions appropriées aux voyageurs et de mettre fin au chaos qui s’est produit dans certains aéroports, comme ce fut le cas hier soir.

Le président de la République a souligné la nécessité de s’opposer à quiconque tenterait de perturber le cours normal du secteur des transports, car la première image que reçoit le voyageur est celle des services rendus par l’Office de l’Aviation Civile et des aéroports et Tunisair, et tout retard rejaillit négativement sur établissement public de base.