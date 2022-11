Réseau ferroviaire rapide de Tunis : un cri d’alarme

Sous le tire « Projet du Réseau ferroviaire rapide de Tunis : du rêve au désenchantement », le journal La Presse, dans son édition électronique du vendredi 4 novembre, évoque les cheminements interminables de ce projet qui tarde à se réaliser au détriment de toute la population du Grand Tunis.

« Sur fond de problèmes à multiples facettes, écrit le journal, et notamment en raison des actes de sabotage qui nécessitent à chaque fois la reprise des tests techniques, sans compter le grand nombre de PDG qui se sont succédé à la tête de la société du Réseau ferroviaire rapide de Tunis et du ministère du Transport, on pourrait avancer que l’entrée en exploitation du RFR n’est pas pour demain.

Que des retards accusés et des reports annoncés concernant le projet du Réseau ferroviaire rapide de Tunis (RFR), mais au-delà des explications qui ne convainquent plus personne et eu égard aux changements interminables à la tête de la société avec la succession de 7 PDG et au ministère du Transport depuis 2011 et jusqu’à cette date (14 en tout, avec en moyenne deux ministres pour un PDG), comment serait-il possible de respecter la date butoir de ce projet grandiose appelé à offrir un système de transport collectif performant? Une situation qui rappelle celle de la ligne ferroviaire Tunis-Goulette- La Marsa (TGM) dont le renouvellement des rames a été annoncé depuis belle lurette sans que ce projet n’ait pu, à cette date, voir le jour ».