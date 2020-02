Restitution d’un terrain domanial agricole à Bizerte

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Bizerte ont récupéré aujourd’hui 06 février 2020 un terrain domanial agricole exploité illégalement d’une superficie de 4,5 he, dénommé ” jalta école 1″ situé dans la délégation de Ghezala du gouvernorat de Bizerte et faisant partie du plan d’aménagement urbain de la ville.

La restitution a été exécutée en application d’une décision d’évacuation du gouverneur de la région en présence des autorités régionales et sécuritaires.

Le terrain a été pris en charge par l’administration régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières dans l’attente de sa réhabilitation dans les plus brefs délais selon les procédures administratives et juridiques en vigueur.