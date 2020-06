Retour à la normale dans les institutions de l’enfance

Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors a annoncé jeudi, dans un communiqué, qu’il a été décidé de reprendre normalement les activités dans les institutions publiques de l’enfance et de considérer la capacité d’accueil normale (indiquée dans les documents d’ouverture) dans les institutions privées de l’enfance (crèches, jardins d’enfants, garderies scolaires, clubs d’informatique et clubs d’enfance).

Ces institutions sont aussi autorisées à rouvrir les cantines et à servir les repas à condition de respecter les règles de roulement par petits groupes.

S’agissant des activités estivales, les institutions de l’enfance sont appelées à respecter le protocole sanitaire (l’hygiène des mains, la distanciation physique…)

Le ministère rappelle qu’il est strictement interdit d’utiliser les piscines gonflables. En revanche, la baignade dans les piscines contrôlées et en mer est autorisée.

En outre, le ministère appelle tous les responsables des institutions de l’enfance à respecter les consignes du guide des procédures préventives anticovid-19 dans les institutions de l’enfance qui a été actualisé en coordination avec le ministère de la santé et l’observatoire national des maladies nouvelles.

Dans ce contexte, le ministère rappelle que les services d’inspection et de conseil régionaux veilleront à la bonne application du protocole sanitaire.

Selon le communiqué, la décision de reprendre normalement les activités dans les institutions de l’enfance a été prise en concertation avec le ministère de la santé et l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.