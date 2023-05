Retour à la normale de l’approvisionnement en pain

Le président de la Chambre des boulangers, Mohamed Bouanen, a assuré à Radio Express FM qu’un retour à la normale doit être enregistré, à partir de mercredi 17 mai, en matière d’approvisionnement en pain qui avait connu des perturbations, lundi et mardi 16 et 17 mai, et ce à cause des insuffisances en farine et blé.

Une cargaison de blé est déjà arrivée et sera suivie par d’autres livraisons, a-t-il dit.

A noter que la Tunisie a programmé l’importation de 34 millions de quintaux de blé pour couvrir ses besoins de l’année 2023, soit 135 cargaisons au total dont 24 sont déjà arrivées tandis que 13 livraisons sont attendues avant fin juillet.

Selon l’expert en affaires agricole, Anis Ben Rayana, il faudra mobiliser les sommes nécessaires au financement de ces achats de blé, d’autant que la production de cette année est évaluée à 5 millions quintaux, comme celle de 2022. Mais les quantités collectées se situeront autour de 2 à 3 millions quintaux, tandis que les besoins de la Tunisie en blé dur atteignent un million quintaux par mois. .

Le même expert a signalé que l’Etat avait signé, en 2022, des contrats avec 4 banques d’un montant de 510 millions dinar au profit de l’Office des céréales, dont 70% destinés à l’achat de blé.