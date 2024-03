Le pain au son subventionné est encore sur la planche

Les autorités tunisiennes ont reporté le démarrage effectif du nouveau pain à base de son compensé à mai ou avril prochain, alors qu’il avait été annoncé que sa panification et son lancement sur le marché devraient intervenir avant l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Le trésorier de la Chambre des boulangeries relevant de l’UTICA, Sadok Haboubi , a cependant, affirmé, mardi sur Mosaïque Fm que les ministères de l’Agriculture et du Commerce ont permis aux boulangeries d’obtenir des échantillons expérimentaux de farine enrichie avec des fibres ajoutées et qu’ils ont été testés, ajoutant que l’expérience s’est révélée un succès en termes d’aspects industriels et sanitaires.

De son côté, le président de l’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a exprimé son étonnement face au retard pris dans le lancement de la distribution du pain au son compensé, exhortant les autorités à accélérer cette échéance, et à « avoir pitié du consommateur tunisien qui passe, parfois ,des heures entières, dans les files d’attente devant les boulangeries, a-t-il noté.

