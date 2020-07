Retrait de l’Autriche de la liste verte selon la nouvelle mise à jour de la classification des pays, sur la base du risque épidémiologique

L’Autriche a été retirée de la liste verte et incluse dans la liste orange selon la nouvelle mise à jour de la classification des pays, sur la base du niveau du risque épidémiologique lié au Coronavirus, publiée, le jeudi 23 juillet 2020, par le ministère de la Santé.

En revanche, les Pays-Bas sont passés de la liste orange à la liste verte, selon cette nouvelle mise à jour, selon la même source.

La liste verte des pays qui ont réussi à maitriser l’épidémie et ceux à faible propagation du virus, a connu une stabilité de par le nombre de pays, soit 80 pays, un nombre demeuré inchangé par rapport à la mise à jour publiée le 15 juillet 2020.

Les principaux pays européens actuellement classés dans la liste verte, sont : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, Monaco, les Pays-Bas et la Suisse.

La liste orange des pays selon la nouvelle mise à jour élaborée par l’Observatoire National des maladies nouvelles et émergentes sur la base d’indicateurs et critères scientifiques approuvés sur le plan international, a regroupé 44 pays dont le Canada, la Grèce, la Turquie, le Portugal, le Maroc, le Liban, le Sénégal et le Cameroun.