Réunion du conseil supérieur des forces de sécurité intérieure

Le conseil supérieur des forces de sécurité intérieure s’est réuni jeudi, sous la présidence du ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, « pour évaluer la situation sécuritaire générale dans le pays et les actions menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ».

Selon un communiqué publié jeudi soir par le département de l’Intérieur, la réunion a, en outre, permis d’examiner des questions liées à l’activité des différentes structures du ministère et les préparatifs en prévision de la période à venir, notamment la saison touristique, la sécurisation des voyages et le pèlerinage annuel de la Ghriba à Djerba.

Elle a également porté sur les préparatifs engagés pour sécuriser les examens nationaux de l’année 2021-2022, les stades, les récoltes et les barrages ainsi que les moyens d’affronter les actes de vandalisme et de destruction.

