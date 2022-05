Réunion ministérielle tuniso- algérienne sur la coopération énergétique

Le ministre algérien des Energies et des Mines, Mohamed Argeb, présidera, demain mardi, une réunion de coopération bilatérale, Tunisie-Algérie, avec son homologue tunisienne Naila Nouira Gonji.

Selon un communiqué du ministère algérien des Energies, cette réunion aura lieu dans un contexte d’évolution positive dans les relations entre l’Algérie et la Tunisie et traduit une volonté de renforcer la coopération dans le domaine des énergies et des mines.

Participeront à cette réunion les représentants des ministères des deux pays et des sociétés spécialisées dans les domaines et énergies et des mines qui se sont déjà rencontrés pour un échange d’expériences et pour examiner les relations bilatérales dans ce domaine.