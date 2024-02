Révision des commissions bancaires, pour la durée d’une seule année !

À la suite de la publication de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) relative à la révision de certaines commissions bancaires, le Conseil Bancaire et Financier (CBF) annonce l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions à compter du 12 février 2024.

Selon un communiqué du CBF dont nous avons reçu copie, « pour une durée d’une année à compter de sa date d’entrée en vigueur , les clients des banques vont pouvoir profiter d’une révision à la baisse des tarifs standards et même la gratuité de plusieurs services ».

Le communiqué, cite parmi ces baisses tarifaires, qu’il précise être pour la durée d’une seule année et non durables et appelle « mesures exceptionnelles » , la gratuité des cartes bancaires nationales à concurrence du solde pour les clients particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur ou égal à 1500 DT, et le plafonnement des frais de tenue de compte à 3 dinars par mois pour les clients particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur ou égal à 1500 DT.

Mais aussi, une réduction de 30% sur les commissions de virements émis sur la Tunisie, effectués par les clients particuliers, la gratuité sur les opérations d’opposition sur toute carte nationale, la gratuité de toute demande d’un nouveau code PIN pour tout type de carte, et pour les commerçants équipés de TPE, les frais de transactions par carte nationale seront réduits et plafonnés à hauteur de 1,3% du montant de l’achat.

Cette précision d’une mesure exceptionnelle et pour une seule année, le CBF l’enveloppe dans le souci, commercial, qui cadre cette mesurette dans le « but d’assurer une meilleure transparence de la tarification appliquée et une amélioration de la qualité de services tout en allégeant les charges sur la clientèle en visant à promouvoir l’inclusion financière, réduire l’utilisation du cash et développer les paiements digitaux ».