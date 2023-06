RNE : Lancement d’un nouveau service de traduction en français et en anglais de l’extrait du registre

Un nouveau service de traduction de l’extrait du registre en deux langues française et anglaise a été lancé, le 2 juin 2023, par le Registre National des Entreprises (RNE). Ce service s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service du RNE suite à l’écoute aux requêtes des usagers et de son engagement à contribuer à améliorer le climat des affaires et faciliter les procédures et transactions économiques extérieures, a indiqué le registre dans un communiqué publié, vendredi.Le RNE a précisé que pour bénéficier de ce service, il suffit de déposer une demande via le formulaire disponible sur le site web dans le bureau du RNE le plus proche.L’extrait du registre traduit sera délivré dans les 48h à partir de la date de la demande sur papier avec cachet humide faisant savoir que la redevance du service est de 20 dinars. Le RNE s’engage, ainsi, à dématérialiser cet extrait et le rendre électronique dans les meilleurs délais.

