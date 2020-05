Russie : Un déconfinement à la carte

Avec 232.243 cas recensés à ce jour, dont 10.899 annoncés mardi, la Russie est effet désormais le deuxième pays au monde le plus touché. Loin derrière les Etats-Unis mais devant l’Espagne et le Royaume-Uni. Rapporté au nombre des cas, celui des morts – 2.116 au total ce mardi – demeure cependant faible, loin des niveaux rencontrés en Italie, en France et en Allemagne.

Atteinte par l’épidémie après l’Europe occidentale, la Russie assure que si la mortalité est inférieure chez elle, c’est qu’outre le dépistage, elle a ordonné dès mars le confinement des voyageurs en provenance de pays touchés ainsi que des populations à risque, et réorganisé son système hospitalier. Elle a aussi confiné à domicile les populations à risques, notamment les personnes âgées.

Le président Vladimir Poutine a ordonné un déconfinement régionalisé, « pas à pas » en fonction de la situation épidémiologique. A Moscou, principal foyer de l’épidémie, un confinement quasi-général reste en vigueur, même si ce mardi, un demi-million d’ouvriers d’industries et du bâtiment ont eu le droit de retourner au travail pour la première fois depuis fin mars. Le port du masque et des gants de protection est désormais obligatoire dans les transports publics et les supermarchés.