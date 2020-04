Said et Mohamed VI s’entretiennent au téléphone de la situation sanitaire en Tunisie et au Maroc

-Le président de la République Kais Saied a eu samedi, un entretien téléphonique avec le roi marocain Mohamed 6 au cours duquel, les deux chefs d’Etats ont échangé des vœux à l’occasion de l’avènement de Ramadan, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le président de la République et le roi du Maroc ont évoqué la situation sanitaire dans leurs pays et ont exprimé le souhait de voir prendre fin la pandémie du COVID-19, dans les plus brefs délais.