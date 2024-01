La Tunisie en état d’échapper au défaut de paiement cette année

L’éventualité est de plus en plus écartée de voir la Tunisie s’exposer au défaut de paiement, cette année. L’influent Bloomberg le pense en soulignant que les détenteurs d’obligations sont convaincus que la Tunisie peut faire face à ses obligations de remboursement de la dette au cours de l’année prochaine, même si le sort d’un plan de sauvetage du Fonds monétaire international est en suspens, ce qui pourrait exacerber le sentiment de malaise qui s’aggrave dans le pays, précise-t-il.

Les obligations du pays libellées en euros et arrivant à échéance le mois prochain s’échangent à un niveau proche du pair, après un plongeon de 46 % en avril, suite au rejet par le président Kais Saied d’une série de réductions de dépenses et de réformes exigées par le FMI en échange d’un financement de 1,9 milliard de dollars. Les billets en dollars arrivant à échéance en janvier de l’année prochaine ont augmenté de 4,8 cents par rapport au dollar cette année pour atteindre 87,03, près de leur plus haut niveau d’août 2021.

Selon Patrick Curran, économiste senior chez Tellimer, cité par Bloomberg, la Tunisie dispose de suffisamment de réserves de change pour honorer ses obligations en matière de dette sans déclencher une crise de la balance des paiements. Les réserves de devises étrangères ont permis de couvrir environ quatre mois de besoins en importations rationnées, tandis que la reprise du tourisme et les envois de fonds des expatriés tunisiens ont renforcé les entrées.

Mais pour éviter le surendettement à long terme, la Tunisie devra s’engager dans « des réformes fiscales et structurelles difficiles auxquelles le gouvernement a jusqu’à présent résisté », ajoute Curran.

Le FMI a conclu un accord de financement avec la Tunisie en 2022, mais le président Saied a ensuite qualifié les réformes recommandées de « diktats étrangers » qui appauvriraient les Tunisiens. En octobre, il a limogé son ministre de l’Economie et de la planification, l’un des plus fervents défenseurs des réformes.

Néanmoins, à Davos cette semaine, le chef du gouvernement Ahmed Hachani a rencontré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, indiquant que son pays ne renonçait pas à l’option du renflouement. Selon un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, Hachani a déclaré à Mme Georgieva que la Tunisie avait respecté toutes les échéances de remboursement de la dette extérieure en 2023 et qu’elle ne subirait aucun retard cette année, quelques jours après que le prêteur basé à Washington a ajouté la Tunisie à sa liste des membres les moins coopératifs.

« On s’attendait généralement à ce qu’il n’y ait pas de programme du FMI avant les élections de 2024, voire même après », a déclaré Mark Bohlund, analyste principal de la recherche sur le crédit chez Redd Intelligence. La crainte d’un défaut de paiement demeure, mais les investisseurs se montrent moins préoccupés par le fait qu’il se produise au cours des 18 prochains mois, a-t-il ajouté. « Il semble que la plupart des investisseurs supposent maintenant qu’ils n’annonceront pas de restructuration de la dette après les élections et que l’échéance des euro-obligations de janvier 2025 sera respectée », a déclaré Bohlund.

Malaise économique

Alors que la Tunisie occupe le sixième rang sur la carte de vulnérabilité de la dette souveraine de Bloomberg, le soutien du fonds de développement du Qatar pourrait l’aider à éviter un défaut de paiement cette année, selon Ziad Daoud, économiste en chef des marchés émergents pour Bloomberg Economics.

Mais Kais Saied doit faire face à des pressions pour réduire le secteur public hypertrophié de la Tunisie tout en réorganisant les systèmes de subventions et d’impôts afin de rendre le fardeau de la dette plus soutenable.

Les opposants locaux et les défenseurs des droits de l’homme, cités par Bloomberg, ont accusé Saied d’être à l’origine d’un retour en arrière autoritaire et de saper les normes démocratiques. Il s’est également disputé avec des organisations internationales, notamment l’Union européenne, qu’il a accusée de ne pas lui fournir le soutien financier nécessaire pour freiner la migration à travers la mer Méditerranée.

Le budget de l’année prochaine prévoit que les coûts du service de la dette passeront à 14,1 % du produit intérieur brut, contre 13,1 % en 2023 et 10 % en 2022. La croissance économique devrait atteindre 2,1 %, contre 1 % cette année.