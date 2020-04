Saidani appelle le président du comité provisoire à revenir sur sa décision de retrait

Le comité directeur du CA Bizertin présidé par Abdessalam Saidani, a appelé mardi le comité de gestion provisoire conduit par Samir Yaacoub à assumer ses responsabilités et à continuer à diriger le club en revenant su sa décision de retrait prise dernièrement.

Le comité directeur du club a également annoncé, dans un communiqué publié mardi, la date de la tenue de son assemblée générale évaluative des saisons 2018-2019 et 2019-2020, qui sera suivie directement de la démission du comité directeur et de la convocation par un comité indépendant d’une assemblée générale élective.

Saidani s’était retiré le 6 mars dernier de la présidence du club cédant son poste à Samir Yaacoub qui devrait assumer cette responsabilité jusqu’au 15 juillet prochain, et ce suite à l’appel de l’ancien président du CA Bizertin, Mahdi Ben Gharbia.

En revanche, Yaacoub a annoncé ensuite son départ évoquant un incident administratif avec Saidani.